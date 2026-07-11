Видеоигры улучшают когнитивные функции. Новое исследование

Ученые выяснили, что видеоигры могут немного улучшать когнитивные способности человека. Наиболее заметный положительный эффект исследователи обнаружили в отношении памяти, тогда как влияние игр на другие функции мозга оказалось менее выраженным. Специалисты из Китая и Канады провели масштабный систематический обзор и метаанализ предыдущих исследований. В него вошли 133 научные работы, опубликованные с 2005 по 2025 год. В общей сложности в них приняли участие более 14 тысяч человек.

Исследователи проанализировали результаты работ, посвященных возможной связи между видеоиграми и когнитивными способностями. Для этого они отдельно рассмотрели корреляционные исследования, сравнительные работы и рандомизированные контролируемые испытания. Результаты показали, что увлечение видеоиграми связано с небольшим улучшением различных когнитивных функций. Однако статистически значимый эффект ученые обнаружили только в отношении памяти. Положительная связь также наблюдалась для пространственного мышления, зрительного внимания, когнитивного контроля и интеллекта, однако в этих случаях результаты не достигли статистической значимости.

Наименьший эффект видеоигр был зафиксирован в рандомизированных контролируемых исследованиях. При этом именно такой формат экспериментов позволяет наиболее надежно оценить причинно-следственную связь. Дополнительный анализ показал, что полученные результаты существенно не зависели от пола и возраста участников, состояния их здоровья, жанра видеоигр, продолжительности игрового опыта и культурных особенностей.