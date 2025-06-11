Израильские психологи показали, что негативный контекст события усиливает симптомы депрессии

Ученые Еврейского университета Иерусалима показали, что негативный визуальный контекст может усилить эмоциональный дискомфорт у людей с симптомами депрессии.

Исследование, выполненное под руководством профессора Нили Мор и докторанта Тамар Амишав, опубликовано в журнале Emotion.

В двух экспериментах приняли участие более 270 студентов. Им демонстрировали изображения, которые должны вызвать положительную или отрицательную эмоциональную реакцию. Каждое целевое изображение показывали либо отдельно, либо в окружении периферийных картинок с нейтральным, негативным или позитивным эмоциональным содержанием.

Участники с высоким уровнем депрессивных симптомов гораздо чаще оценивали нейтральные изображения как эмоционально негативные, если те сопровождались негативными периферийными картинками.

"Наши эмоциональные переживания редко формируются под влиянием единственного стимула, – поясняет профессор Мор. – Это исследование показывает, что люди, особенно склонные к депрессии, могут быть более уязвимы к эмоциональному воздействию окружающей негативной информации, даже если она не имеет прямого отношения к текущему событию".

Оказалось, что присутствие позитивных периферийных изображений не смягчает эмоциональные реакции на негативные целевые изображения и не влияет на уровень депрессии. Это противоречит распространенному убеждению, что добавление позитивных стимулов может компенсировать негативные эмоции.

"Полученные данные указывают на то, что негативный контекст оказывает более сильное влияние на эмоциональную интерпретацию, чем позитивный, особенно у людей с депрессивными симптомами, – отмечает Амишав. – Эта асимметрия может объяснять, почему люди с депрессией чаще воспринимают мир в более мрачных тонах даже при нейтральных условиях".

Исследование не только выявило новое эмоциональное когнитивное искажение при депрессии, но и открыло потенциальные пути для терапевтических вмешательств. Например, можно разработать техники, помогающие людям распознавать и регулировать влияние периферийной негативной информации в повседневной жизни – будь то социальные сети, реклама или окружающая среда. "Осознание тонкой силы контекста может помочь нам создать более эффективные инструменты для поддержания эмоциональной устойчивости", – заключает профессор Мор.