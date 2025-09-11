Смарт-часы зарегистрировали повышенный риск ПТСР у тех, кто смотрел репортажи о терактах 7/10

Ученые из Тель-Авивского университета показали, что интенсивное потребление медиаконтента о событиях 7 октября привело к развитию ПТСР у людей, не подвергавшихся прямому насилию.

Трехлетнее исследование, охватившее почти 5000 жителей Израиля до и после событий 7 октября, показало прямую связь между объемом потребляемого медиаконтента и развитием посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Люди, которые активно просматривали новостные сводки и видео о нападение, оказались склонными к развитию ПТСР.

Ученые из Тель-Авивского университета совместно с коллегами из Стэнфордского университета представили результаты своей работы в журнале PLOS Mental Health. Исследование началось в январе 2021 года и продолжалось в течение 7 месяцев после теракта. Это дало возможность сравнить состояние участников до и после травматических событий.

Участники исследования ежедневно заполняли опросники, оценивающие уровень стресса, и носили умные часы, отслеживающие состояние организма. Среди участников не было людей прямо пострадавших от теракта.

Анализ показал, что сразу после 7 октября уровень стресса среди участников за день вырос в среднем до очень высокого показателя – 3,5 по условной стрессовой шкале по сравнению с 2,2 перед терактом. (Для сравнения: максимальный стресс за период наблюдений до этого был зарегистрирован в апреле-мае 2021 года в связи пандемией COVID, тогда уровень стресса достиг 2,75). Уровень риска ПТСР вырос до очень высокого 22-36% за две недели после 7 октября и остался на высоком уровне 16-25% через семь месяцев.

Данные умных часов помогли выявить зависимость уровня риска ПТСР от потребления медиаконтента. Риск ПТСР среди тех, кто не смотрел трагические видео и не читал новости, составил 7,7% по сравнению с 31,7% среди тех, кто смотрел более восьми часов новостей в день и посмотрел пять или более трагических видео в течение первой недели после события. Среди медиаплатформ Telegram продемонстрировал самый высокий уровень воздействия – 88,4%, за ним следуют Instagram и TikTok – 59,3% и 55,4%. Уровень воздействия телевидения оказался наименьшим – 21%.

Полученные результаты показывают влияние медиаконтента на развитие ПТСР и предполагают, что умные часы могут способствовать раннему выявлению расстройства.