Израильские ученые объяснили, как связаны таяние Аляски и лесные пожары в Калифорнии

Исследователи из Института Вейцмана обнаружили, что смещение к северу зимних штормов над Тихим океаном происходит быстрее прогнозов, усиливая таяние ледников Аляски и засуху в Калифорнии.

Ускоренное сокращение ледового покрова Аляски, теряющей ежегодно около 60 миллиардов тонн льда, и экстремальная жара на юго-западе США имеют общую природу. Главной причиной этих изменений стал сдвиг траекторий зимних штормов в северной части Тихого океана в сторону полюса. Эти штормы переносят тепло и влагу из тропических широт. Когда штормы уходят севернее, Аляска получает избыточное тепло, в то время как Невада и Калифорния лишаются естественной вентиляции, что приводит к рекордной засухе и создает идеальные условия для лесных пожаров.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature, доктор Рей Хемке и доктор Яни Юваль доказали, что процесс смещения штормов идет гораздо интенсивнее, чем предсказывают современные климатические модели. Изучив данные о давлении на уровне моря - параметре, который фиксируется на протяжении десятилетий, - ученые пришли к выводу, что наблюдаемый сдвиг - это прямое и отчетливое следствие антропогенного воздействия, которое современные климатические модели не могут адекватно отразить.

Такое несоответствие между реальностью и прогнозами вызывает серьезную тревогу у научного сообщества. Неспособность моделей точно зафиксировать скорость смещения штормовых путей означает, что человечество может быть не готово к грядущим катаклизмам. Региональные изменения в Северной Америке могут оказаться значительно более разрушительными, чем предполагалось, и это требует пересмотра подходов к экологическому планированию.

Говоря о серьезности ситуации, Рей Хемке подчеркивает: "Тот факт, что модели не могут отразить влияние изменения климата на сдвиг траекторий штормов к северу и его последствия для западной части Северной Америки, позволяет предположить, что изменения в этом регионе могут быть даже более драматичными, чем мы ожидаем в настоящее время".