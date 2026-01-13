ИИ на страже периметра: израильский стартап автоматизирует кибербезопасность

Израильский стартап Torq официально вошел в клуб "единорогов". Компания разработала и внедрила систему защиты периметра. Новый раунд инвестиций повысил оценку компании до $1,2 миллиарда.

Технологический ландшафт современной кибербезопасности перегружен сотнями разрозненных инструментов, каждый из которых генерирует огромный поток уведомлений. Главная проблема современных отделов ИТ-безопасности заключается не в отсутствии средств защиты, а в дефиците кадров и "усталости от алертов", когда специалисты физически не успевают реагировать на угрозы.

Стартап Torq предложил радикальное решение этой проблемы, создав первую в индустрии платформу гиперавтоматизации (Hyperautomation Security Operations Center). В отличие от традиционных систем защиты периметра, которые требуют глубоких навыков программирования и долгих месяцев настройки, Torq предоставляет интуитивно понятный интерфейс без использования кода. Это позволяет аналитикам по безопасности самим без привлечения программистов проектировать сложнейшие рабочие процессы, объединяя в единую экосистему любые приложения и сервисы – от облачных хранилищ до систем мониторинга трафика.

В разработанной Torq платформе ИИ берет на себя рутинную проверку инцидентов, оценку их опасности и первичное реагирование. Платформа способна обрабатывать огромные массивы данных в режиме реального времени, автоматически отсеивая ложные срабатывания и моментально без участия человека блокируя подтвержденные атаки. Такой подход крайне важен в условиях, когда хакеры все чаще используют ИИ для проведения молниеносных атак. В таких случаях скорость реакции системы становится критическим фактором выживания бизнеса. Интеграция платформы Torq в свои системы кибербезопасности позволяет компаниям сократить время реагирования с нескольких часов до секунд и превращает пассивную защиту в проактивный механизм.

Успех технологической концепции подтверждается финансовыми результатами. Недавний раунд финансирования серии C увеличил общую сумму привлеченных инвестиций до $262 миллионов. При рыночной оценке в $1,2 миллиарда Torq демонстрирует стремительный рост выручки – за последний год более 300%.