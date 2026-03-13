Даже мысль об алкоголе может создать праздничное настроение

Новое исследование показало, что даже размышления об алкогольных напитках могут влиять на настроение и образ мышления человека, даже если он не употребляет алкоголь. Работа, опубликованная в журнале Young Consumers, показала, что у людей существуют устойчивые ассоциации между определенными напитками и определенными психологическими состояниями. Так, текилу чаще связывают с желанием веселиться, виски – с образом силы и мужественности, а вино – с элегантностью и изысканностью.

Чтобы изучить эти ассоциации, исследователи провели четыре эксперимента с участием 429 человек. Участников просили оценить, какие качества и настроения они ощущают, когда думают о случайно выбранном алкогольном напитке. В исследовании выделили несколько типов мышления. "Изысканный" образ мышления включал такие характеристики, как элегантность, утонченность, формальность и стиль. "Мужественный" образ мышления связывался с силой, уверенностью и выносливостью. "Праздничный" образ мышления ассоциировался с энергичностью, общительностью, любовью к вечеринкам и веселью.

Во время экспериментов участникам случайным образом предлагали подумать о вине, виски или текиле и ответить на вопросы о своем настроении и ассоциациях. При этом они не употребляли алкоголь, что позволило ученым отделить культурные и психологические ассоциации от физиологического воздействия спиртного. Результаты показали четкие закономерности. Текила чаще ассоциировалась с вечеринками и беззаботным весельем. Виски вызывал образы силы, уверенности и брутальности. Вино же чаще связывалось с утонченностью, классом и элегантностью.

Исследователи утверждают, что это говорит о том, что алкоголь может выступать своего рода "символическим сигналом": реакции людей связаны не столько с эффектом опьянения, сколько с культурными представлениями и усвоенными ассоциациями, связанными с конкретными напитками.