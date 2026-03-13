Медцентр "А-Эмек": в числе пострадавших при падении ракеты в Зарзире 17 детей

Медицинский центр "А-Эмек" опубликовал сводку о состоянии пострадавших при падении ракеты в Зарзире. Из Зарзира в больницу доставлены 39 пострадавших, в том числе 17 детей. Двое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести и госпитализированы, они получили контузии и осколочные ранения.

В числе пострадавших 17 детей, пострадавшие получили легкие осколочные ранения конечностей, контузии и отравление дымом. 34 из поступивших пострадавших получили помощь в приемном отделении и были выписаны домой.

Напомним, в ночь на 13 марта в деревне Зарзир, восточней Хайфы, было зафиксировано падение иранской ракеты.

По сведениям МАДА, осколочное ранение спины средней тяжести получила 34-летняя женщина. Кроме того, 57 местным жителям потребовалась помощь в связи с очень легкими ранениями осколками стекла, еще 15 – для выведения из состояния нервного шока.

В результате падения ракеты в Зарзире была разрушена конюшня, погиб жеребенок.