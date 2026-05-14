Валюты в Израиле на 14 мая 2026 года: снижение курсов доллара и евро, рекордно "крепкий" шекель
время публикации: 14 мая 2026 г., 15:26 | последнее обновление: 14 мая 2026 г., 15:31
Банк Израиля сообщает, что в четверг, 13 мая, валютные торги завершились дальнейшим понижением курсов доллара США и единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю. Доллар и евро достигли очередной рекордно низкой отметки.
Курс доллара снизился на 0,103% и составил 2,905 шекеля за $1. Курс евро снизился на 0,203% и составил 3,400 шекеля за €1.