Китайская LandSpace успешно испытала ракету "Чжуцюэ-2E" на метановом топливе

Китайская частная компания LandSpace Technology сообщила об успешном испытательном запуске ракеты-носителя "Чжуцюэ-2E Y5", использующей в качестве топлива жидкий кислород и жидкий метан.

Запуск состоялся 14 мая в 11:00 по пекинскому времени со стартовой площадки в зоне коммерческих космических инноваций Дунфэн, недалеко от космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая. Ракета вывела на орбиту высотой около 900 км экспериментальную полезную нагрузку массой 2,8 тонны. Компания заявила, что все этапы полета прошли штатно.

Запуск прошел на фоне государственного визита президента США Дональда Трампа в Китай и переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Одной из тем визита стали технологическая конкуренция США и Китая, искусственный интеллект, экспортные ограничения и попытки стабилизировать отношения двух крупнейших экономик мира. На этом фоне успешный запуск метановой ракеты стал для Пекина демонстрацией возможностей китайского частного космического сектора.

"Чжуцюэ-2E" – двухступенчатая ракета среднего класса. Ее длина составляет 55,9 м, диаметр – 3,35 м, максимальный диаметр обтекателя – 4,2 м, стартовая масса без учета полезной нагрузки – около 267 тонн. Носитель рассчитан на вывод до 6 тонн на низкую околоземную орбиту или до 4 тонн на солнечно-синхронную орбиту.

Метановые двигатели считаются одним из перспективных направлений в ракетостроении: такое топливо подходит для многоразовых систем и потенциально снижает стоимость запусков. LandSpace уже вошла в историю в 2023 году, когда ракета "Чжуцюэ-2" стала первой в мире метановой ракетой, успешно достигшей орбиты.