Cоздан первый "микроволновой мозг" на чипе

Ученые из Корнелльского университета создали маломощный микрочип под названием "микроволновый мозг" – первый процессор, способный обрабатывать как сверхбыстрые сигналы данных, так и беспроводные сигналы, используя физику микроволн.

Как сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Electronics, это первая полноценная микроволновая нейронная сеть, полностью интегрированная на кремниевом чипе. Она выполняет вычисления в частотной области в реальном времени для таких задач, как декодирование радиосигналов, слежение за объектами с помощью радиолокаторов и цифровая обработка данных, потребляя при этом менее 200 милливатт энергии.

Чип способен выполнять как базовые логические операции, так и сложные задачи, например, распознавание битовых последовательностей или подсчет двоичных значений в высокоскоростных данных. При этом он демонстрирует точность 88% и выше в различных задачах классификации типов беспроводных сигналов, что сопоставимо с цифровыми нейронными сетями, но при этом потребляет значительно меньше энергии и занимает меньше места.

По словам исследователей, высокая чувствительность чипа к входным данным делает его перспективным для приложений в области аппаратной безопасности, например, для обнаружения аномалий в беспроводной связи на разных микроволновых частотах. Хотя устройство пока остается экспериментальным, ученые оптимистично оценивают возможности его масштабирования. Они продолжают эксперименты, стремясь повысить точность работы и интегрировать чип в существующие микроволновые и цифровые платформы обработки данных.

Разработка стала частью более крупного проекта, поддерживаемого Агентством перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США и Научно-технологическим центром наномасштабов Корнелла, частично финансируемого Национальным научным фондом.