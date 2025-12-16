x
16 декабря 2025
|
последняя новость: 19:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 декабря 2025
|
16 декабря 2025
|
последняя новость: 19:31
16 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Путин подписал закон об изъятии жилья в оккупированных регионах

время публикации: 16 декабря 2025 г., 18:35 | последнее обновление: 16 декабря 2025 г., 18:55
Путин подписал закон об изъятии жилья в оккупированных регионах
Russian Defense Ministry Press Service via AP

Оккупационные власти в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожских областях получили право изымать жилье бежавших от войны людей. Закон, одобренный Госдумой 19 ноября, 15 декабря подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно закону, "жилые дома, квартиры и комнаты, которые имеют признаки бесхозяйного имущества", будут признаваться собственностью регионов или их муниципалитетов.

Критерии "бесхозяйности" определят сами оккупационные администрации по согласованию с Росреестром и Росимуществом. Отсутствие данных о собственнике или невозможность установить его по имеющимся документам не будет препятствием для изъятия.

Законом предусмотрены различные варианты использования конфискованного имущества. Его могут передать гражданам России, проживающим на оккупированных территориях и потерявшим жилье "из-за боевых действий, диверсий, терактов или актов агрессии против РФ".

Изъятые объекты могут быть выделены как служебное жилье госслужащим, военным, чиновникам, сотрудникам правоохранительных органов, учителям и врачам.

В законе говорится о компенсациях, на которые могут претендовать бывшие владельцы недвижимости, утратившие право собственности. Однако речь идет только о тех, кто получил гражданство России.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 21 октября 2025

Россия намерена национализировать "бесхозное" жилье на захваченных украинских территориях