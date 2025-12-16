Путин подписал закон об изъятии жилья в оккупированных регионах

Оккупационные власти в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожских областях получили право изымать жилье бежавших от войны людей. Закон, одобренный Госдумой 19 ноября, 15 декабря подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно закону, "жилые дома, квартиры и комнаты, которые имеют признаки бесхозяйного имущества", будут признаваться собственностью регионов или их муниципалитетов.

Критерии "бесхозяйности" определят сами оккупационные администрации по согласованию с Росреестром и Росимуществом. Отсутствие данных о собственнике или невозможность установить его по имеющимся документам не будет препятствием для изъятия.

Законом предусмотрены различные варианты использования конфискованного имущества. Его могут передать гражданам России, проживающим на оккупированных территориях и потерявшим жилье "из-за боевых действий, диверсий, терактов или актов агрессии против РФ".

Изъятые объекты могут быть выделены как служебное жилье госслужащим, военным, чиновникам, сотрудникам правоохранительных органов, учителям и врачам.

В законе говорится о компенсациях, на которые могут претендовать бывшие владельцы недвижимости, утратившие право собственности. Однако речь идет только о тех, кто получил гражданство России.