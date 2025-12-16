x
16 декабря 2025
Здоровье

В связи с эпидемией гриппа минздрав рекомендует надевать маски в закрытых помещениях

Грипп
Минздрав
время публикации: 16 декабря 2025 г., 18:06 | последнее обновление: 16 декабря 2025 г., 18:09
В связи с эпидемией гриппа минздрав рекомендует надевать маски в закрытых помещениях
Miriam Alster/FLASH90

По данным минздрава, каждый шестой израильтянин привит от гриппа. В общей сложности, вакцинированы 1,5 миллиона человек. Более 50% лиц старше 65 лет сделали прививку от гриппа.

Специалисты отмечают: хотя прививка от гриппа не гарантирует полную защиту от заражения, она в большинстве случаев облегчает течение болезни и снижает риск осложнений, и призывают тех, кто еще не привился, пройти вакцинацию.

Уже сейчас, когда эпидемия только набирает обороты, больницы и поликлиники сообщают об очередях. По данным Национального центра контроля заболеваемости, за 49-ю неделю зарегистрировано 513 новых госпитализаций с вирусом группы А и одним положительным результатом на грипп группы В. За три последние недели от осложнений, вызванных вирусом гриппа, умерли четверо детей, один из которых был привит.

Медики опасаются, что этот сезон станет одним из самых сложных за последние годы.

Министерство здравоохранения рекомендовало лицам, входящим в "группу риска", надевать маски в местах скопления людей в закрытых помещениях. Маски рекомендуется носить также медработникам, а также при посещении домов престарелых и гериатрических учреждений.

