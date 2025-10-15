Израильская компания создала платформу, позволяющую увидеть всю кибератаку на одном экране

Израильский стартап Cybereason, разработавший систему защиты от кибератак с уникальным подходом к анализу угроз, приобретен американской компанией LevelBlue.

Стартап Cybereason создал платформу для обнаружения киберугроз, команду аналитиков и инструменты цифровой криминалистики для расследования инцидентов. Платформа Cybereason объединяет множество разрозненных сигналов о подозрительной активности в единую картину. Платформа в реальном времени показывает всю историю кибератаки – от первопричины до всех затронутых пользователей и устройств.

Традиционные системы безопасности генерируют огромное количество уведомлений для каждого подозрительного действия. Это создает поток предупреждений, который перегружает специалистов по безопасности и требует трудоемкой и долгой ручной проверки. Аналитикам приходится расследовать каждое предупреждение. Cybereason решает эту проблему автоматической корреляцией данных и показом целостной картины атаки на одном экране. Система использует машинное обучение для выявления неизвестных вредоносных программ, обрабатывает данные в масштабах всей корпоративной инфраструктуры – от рабочих станций до облачных сервисов.

Покупатель – компания LevelBlue – американский компания с 2500 сотрудников и годовой выручкой около $1 миллиарда.

Компания Cybereason пережила трудную историю. В октябре 2021 года на пике технологического бума стартап привлек инвестиции при оценке $2,73 миллиарда, но к октябрю 2023 года оценка рухнула до $475 миллионов, отмечает "Глобс". Компания переоценила потребности в персонале и наняла около 1500 сотрудников с высокими зарплатами, что стало проблемой при экономическом спаде 2022 года. В 2022-2024 годы компания провела три волны сокращений, и к марту 2025 года положение стабилизировалось: Cybereason привлек $120 миллионов при оценке $850 миллионов. Сумма сделки между LevelBlue и Cybereason не разглашается.