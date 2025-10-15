Подводные раскопки у побережья Кармель раскрыли пути древней торговли в Средиземноморье

Команда археологов из Университета Хайфы обнаружила у побережья Кармель три груза затонувших кораблей железного века (XI-VI века до н.э.), которые меняют представления о морской торговле того времени.

Находки были сделаны в лагуне Дор на побережье Кармель в 30 километрах к югу от Хайфы. Здесь в древности располагался порт Дор – важный торговый узел на пересечении морских маршрутов.

Это первые грузы железного века, обнаруженные в портовом городе южного Леванта и датируемые периодом с XI по VI век до н.э. Подобные находки крайне редки для этой эпохи во всем Средиземноморье. Работа опубликована в журнале Antiquity.

Самый древний груз Dor M относится к XI веку до нашей эры: якорь с кипро-минойской надписью и амфоры. Находки указывают на активные связи с Кипром, Египтом и Финикией. Груз Dor L1 датируется концом IX – началом VIII века до н.э. и содержит только финикийские сосуды. Отсутствие египетских и кипрских товаров совпадает с периодом израильского контроля над городом, когда торговые связи Дора заметно сократились.

Лучше всего сохранился груз Dor L2. Он относится к концу VII или началу VI века до н. э., когда Дор вернулся под финикийский контроль в составе Ассирийской или Вавилонской империи. Среди находок – кипрские амфоры и железные крицы. Крицы – это пористые куски железа со шлаком, промежуточный продукт при выплавке металла, который перевозили как полуфабрикат для дальнейшей обработки. Их наличие свидетельствует о масштабной торговле металлом в рамках имперских систем.

Археологи использовали передовые технологии, включая 3D-моделирование и цифровое картографирование. На данный момент раскопано только 25% отмели с грузами, работы продолжаются.

Три найденных груза наглядно показывают, как судьба портового города зависела от геополитики: расцвет в период связи с крупными торговыми сетями, упадок при локальном контроле и новый подъем в составе империй. Находки доказывают, что следы морской торговли позволяют восстанавливать политическую историю региона.