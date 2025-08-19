Израильская компания помогает правительствам выявлять миллиарды теневых долларов

Израильская компания IVIX разработала ИИ-платформу для борьбы с финансовыми преступлениями, которая уже помогла властям многих стран выявить миллиарды теневых долларов.

Современная теневая экономика оценивается в 20 триллионов долларов в год и использует сложнейшие схемы сокрытия средств – от классических офшорных компаний до криптовалютных сетей и высокоскоростных микротранзакций. Традиционные методы расследования часто бессильны против таких технологий, что создает огромные бреши в системе финансового контроля.

Компания IVIX предложила новое решение: платформу на базе искусственного интеллекта, которая анализирует публично доступные данные с помощью больших языковых моделей и современных алгоритмов графовой аналитики. Технология индексирует интернет с финансовой точки зрения, создавая полную картину криминальных сетей и скрытых финансовых потоков.

Основа решения – анализ связей и паттернов в массивах открытых данных. Алгоритмы IVIX строят сложные графы взаимодействий между компаниями, физическими лицами и финансовыми структурами, выявляя скрытые связи, которые ускользают от традиционных методов. Большие языковые модели помогают обрабатывать неструктурированную информацию из различных источников, а графовая аналитика находит закономерности в этих данных.

"Десятилетиями публично доступные данные недостаточно использовались в борьбе со сложными финансовыми преступлениями. В IVIX мы взялись за эту миссию. Используя большие языковые модели в сочетании с современными алгоритмами графов, мы достигаем впечатляющих результатов для наших клиентов", – объясняет "Глобс" сооснователь компании Матан Фаталь.

Платформа уже развернута правительственными органами в США, Европе и Азии. Штаб-квартира IVIX расположена в Нью-Йорке, офисы разработки – в Израиле, а представительства – по всему миру.

IVIX только что завершила раунд финансирования серии B объемом $60 миллионов, что довело общий объем привлеченных средств до $85 миллионов, сообщает Wall Street Journal.