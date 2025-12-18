В Катаре безрезультатно завершился форум по созданию международных сил в Газе

Представители более чем 40 государств приняли участие в прошедшем в Катаре форуме, на котором обсуждалось формирование международных стабилизационных сил в Газе. Встреча, прошедшая под эгидой Центрального командования вооруженных сил США, закончилась без результатов.

Как сообщалось, на конференции должна была обсуждаться структура сил и формы участия различных государств – направление сил, обучение палестинской полиции или финансирование миссии. Никто не готов взять на себя разоружение ХАМАСа, предусмотренное планом президента Дональда Трампа.

В работе форума не принимала участие Турция – один из подписантов плана американского президента по урегулированию ситуации в Газе. Официальная Анкара обладает тесными связями с ХАМАСом, в Израиле полагают, что ее присутствие усилит эту террористическую группировку.