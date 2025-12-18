x
18 декабря 2025
Мир

ВВС Таиланда атаковали центр игровой индустрии в Камбодже

Таиланд
Камбоджа
время публикации: 18 декабря 2025 г., 10:32 | последнее обновление: 18 декабря 2025 г., 10:39
ВВС Таиланда атаковали центр игровой индустрии в Камбодже
AP Photo/Heng Sinith

Министерство обороны Камбоджи сообщило, что ВВС Таиланда нанесли новый удар по району Пойпет, где располагается множество казино, популярных и у туристов из Таиланда. Официальный Бангкок эту информацию не подтверждает.

В результате новой вспышки конфликта погибли по меньшей мере 21 гражданин Таиланда и 17 камбоджийцев, около 800000 человек стали беженцами. Вооруженные действия возобновились, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о урегулировании конфликта.

По данным властей Таиланда, до 6000 таиландских граждан оказались заблокированы в Камбодже после того, как эта страна перекрыла границу. Жертвами предыдущей вспышки конфликта летом 2025 года стали десятки человек.

Мир
