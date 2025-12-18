Нетаниягу сам возглавит группу, которая определит мандат комиссии по 7 октября

Глава правительства Биньямин Нетаниягу возглавит группу министров, которой предстоит определить полномочия комиссии по расследованию обстоятельств нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года. Первое заседание группы пройдет 22 декабря.

Напомним, что правительство выступает против назначения государственной комиссии по расследованию, состав которой должен быть определен председателем Верховного суда Ицхаком Амитом. При формировании политической комиссии центральную роль будет играть председатель Кнессета Амир Охана, отмечает Ynet.

Закон о политической комиссии продвигает депутат Кнессета от "Ликуда" Ариэль Кельнер, сообщает Walla. В ее состав должны войти шесть человек, утвержденные 80-ю депутатами. Если согласия достичь не удастся, коалиция и оппозиция выдвинут по трех представителей. Заседания будут вестись в прямом эфире. На заседании будут присутствовать наблюдатели – представители семей заложников.

Значительная часть израильского общества выступает в поддержку создания государственной комиссии по расследованию событий "черной субботы". Высший суд справедливости потребовал от правительства объяснить, почему такая комиссия не создается. Новое законодательство позволит обойти это требование.

Напомним, что несколько дней назад глава правительства представил свое видение расследования. "Этот провал должен быть детально расследован. Необходимо проверить и политическое, и военное руководство, и руководство служб безопасности, всех. Это возможно только в том случае, если мы сделаем это в рамках широкой национальной комиссии по расследованию, которая не связана ни с той, ни с другой стороно", - сказал он.

"Подобное было сделано в США. После 11 сентября – величайшей катастрофы в истории США – была создана комиссия, состоявшая наполовину из республиканцев, наполовину из демократов. Ни у одной из сторон не было преимущества. Каждая из них могла поднять любой вопрос и вызвать любого человека, которого хотела выслушать. То же самое будет и здесь. Здесь не будет неприкосновенных, Здесь не будет прикрытия для той или другой стороны. Все будут вызваны, всем будут заданы вопросы, и только так мы дойдем до истины. Так должно быть сделано, и это будет сделано", - заявил Нетаниягу.