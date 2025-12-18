Минкульт Израиля объявил номинантов новой кинопремии. Союз сценаристов ее бойкотирует

Министерство культуры и спорта Израиля опубликовало список номинантов "Премии израильского кино" – "государственного" конкурса, который должен стать альтернативой премии Израильской академии кино и телевидения "Офир". Идея премии возникла после победы фильма "Море" Шая Кармели-Полака о палестинском мальчике, которая вызвала резкую критику министра культуры Мики Зоара.

Номинантов новой премии объявили менее чем за две недели до церемонии награждения, которая пройдет во вторник, 30 декабря в Иерусалиме при участии Мики Зоара, которого организаторы "Офир" не приглашают на церемонию. На мероприятии также будет присутствовать мэр Иерусалима Моше Леон.

По данным министерства культуры, заявки на участие в конкурсе подали десятки израильских фильмов, вышедших за последний год. Однако в номинациях в каждой категории всего три картины. Победители получат премию в размере 100 тысяч шекелей, общий бюджет премий заявлен на уровне 1 млн шекелей. При этом в списках заметно отсутствие ряда успешных фильмов года – их создатели предпочли не подавать заявки.

В категории "Лучший полнометражный игровой фильм" номинированы картины "Души" Мии Хатав, "Дважды пантера" Марко Кармеля и "Горящий человек" Эяля Хальфона. В документальной категории фильмы "Он ждёт его", "Хорошие дни – история Зеэва Реваха" и "Гордый еврейский юноша". Среди актёрских номинаций отмечены, в частности, Ури Гавриэль, Пабло Розенберг, Яаков Зада Даниэль, Хила Саада, Нур Фибак и Ирит Каплан".

С резкой критикой новой премии выступил Союз сценаристов Израиля, заявив, что не будет поддерживать премию и участвовать в ней. В заявлении организации говорится, что церемония имеет "расплывчатые правила участия", и выглядит "попыткой политически повлиять на израильское кино".