Коалиция утвердила новых председателей комиссий Кнессета, которыми руководил ШАС

Коалиционные партии приняли решение о назначении новых председателей в комиссии Кнессета, которые ранее возглавляли депутаты от партии ШАС.

В последние два месяца, после выхода ШАС из коалиции, не функционировали комиссии по здравоохранению и образованию.

Новым председателем комиссии по образованию будет депутат Цви Суккот ("Ционут Датит"), а комиссию по здравоохранению возглавит депутат Лимор Сон Ар-Мелех ("Оцма Йегудит").