x
18 декабря 2025
|
последняя новость: 11:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 декабря 2025
|
18 декабря 2025
|
последняя новость: 11:19
18 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Коалиция утвердила новых председателей комиссий Кнессета, которыми руководил ШАС

ШАС
Ционут Датит
Оцма Иегудит
Кнессет
Коалиция
время публикации: 18 декабря 2025 г., 11:05 | последнее обновление: 18 декабря 2025 г., 11:12

Коалиционные партии приняли решение о назначении новых председателей в комиссии Кнессета, которые ранее возглавляли депутаты от партии ШАС.

В последние два месяца, после выхода ШАС из коалиции, не функционировали комиссии по здравоохранению и образованию.

Новым председателем комиссии по образованию будет депутат Цви Суккот ("Ционут Датит"), а комиссию по здравоохранению возглавит депутат Лимор Сон Ар-Мелех ("Оцма Йегудит").

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 декабря 2025

ШАС и "Яадут а-Тора" проголосуют за законопроекты коалиции
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 декабря 2025

Юрсоветник Кнессета потребовала назначить глав комиссий по образованию и здравоохранению