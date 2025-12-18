Коалиция утвердила новых председателей комиссий Кнессета, которыми руководил ШАС
время публикации: 18 декабря 2025 г., 11:05 | последнее обновление: 18 декабря 2025 г., 11:12
Коалиционные партии приняли решение о назначении новых председателей в комиссии Кнессета, которые ранее возглавляли депутаты от партии ШАС.
В последние два месяца, после выхода ШАС из коалиции, не функционировали комиссии по здравоохранению и образованию.
Новым председателем комиссии по образованию будет депутат Цви Суккот ("Ционут Датит"), а комиссию по здравоохранению возглавит депутат Лимор Сон Ар-Мелех ("Оцма Йегудит").