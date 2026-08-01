Архивные наблюдения указали на гигантские волны в атмосфере Венеры

Астрономы обнаружили в архивных наблюдениях Венеры систему концентрических колец, охватывавших почти весь видимый диск планеты. Структуры могут быть проявлением ранее неизвестных волн плотности в верхних слоях венерианской атмосферы. Работа опубликована в The Planetary Science Journal.

Необычный рисунок нашли в данных, полученных еще в 2010 году с помощью поляриметра ExPo на телескопе имени Уильяма Гершеля на Канарских островах. Наблюдения продолжались всего 36 минут и первоначально проводились во время ожидания наступления темноты перед основной программой телескопа. В обычных изображениях кольца не были видны и проявились только при анализе поляризованного света.

Компьютерное моделирование показало, что похожий рисунок могли создать изменения плотности газа на 5-10%. Исследователи предполагают, что речь может идти о гигантских атмосферных волнах, расходившихся концентрическими кругами на расстояние в тысячи километров.

При этом авторы говорят лишь о возможном обнаружении нового атмосферного явления. Сами кольца присутствуют в наблюдениях, однако их объяснение волнами плотности основано на моделировании. Повторить измерения тем же прибором невозможно: поляриметр ExPo уже демонтирован.