WSJ: Трамп отдал приказ о начале новой военной кампании против Ирана
время публикации: 01 августа 2026 г., 07:19 | последнее обновление: 01 августа 2026 г., 07:27
WSJ: Трамп отдал приказ о начале новой военной кампании против Ирана
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По данным The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп отдал приказ о начале новой волны атак на Иран, которая может начаться уже в эти выходные и продлиться несколько дней, сообщили американские официальные лица.
Ранее в пятницу, 31 августа, он заявил журналистам, что планирует возобновить массированные военные удары по целям в Исламской республике, чтобы заставить ее режим сесть за стол переговоров. Он подчеркнул, что если США нанесут Ирану достаточно сильные удары, то жестокий иранский режим в конечном итоге "сойдет с дистанции".