WSJ: Трамп отдал приказ о начале новой военной кампании против Ирана

По данным The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп отдал приказ о начале новой волны атак на Иран, которая может начаться уже в эти выходные и продлиться несколько дней, сообщили американские официальные лица.

Ранее в пятницу, 31 августа, он заявил журналистам, что планирует возобновить массированные военные удары по целям в Исламской республике, чтобы заставить ее режим сесть за стол переговоров. Он подчеркнул, что если США нанесут Ирану достаточно сильные удары, то жестокий иранский режим в конечном итоге "сойдет с дистанции".