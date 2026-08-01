CNN: Нет никаких признаков того, что Израиль будет участвовать в ударах США по Ирану

Согласно отчету телеканала CNN, нет никаких признаков того, что Израиль примет участие в интенсивных ударах, которые США планируют нанести по Ирану уже в эти выходные.

Это заявление вышло после сообщений источников CBS о том, что США и Израиль якобы совместно планируют кампанию по нанесению ущерба иранским энергетическим объектам.

В свою очередь, телеканал ABC News приводит слова источника о том, что эти удары действительно обсуждались с израильскими официальными лицами, однако остается неясным, будет ли Израиль напрямую вовлечен в операцию.