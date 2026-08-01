Масса саргассовых водорослей в Карибском море достигла рекордного уровня

Количество саргассовых водорослей в Карибском море и Мексиканском заливе в июне 2026 года стало максимальным за все время спутниковых наблюдений. Общая масса водорослей в Большом атлантическом саргассовом поясе достигла 33,6 миллиона тонн – примерно на 10% меньше рекорда 2025 года. Об этом сообщает NASA Earth Observatory со ссылкой на данные Университета Южной Флориды.

В западной части Карибского моря находилось около 3,6 миллиона тонн саргасса, в восточной – девять миллионов тонн. В Мексиканском заливе масса водорослей достигла пяти миллионов тонн, почти вдвое превысив предыдущий рекорд, установленный в 2025 году. Массовые выбросы водорослей отмечались на островах Карибского моря, Малых Антильских островах и юго-восточном побережье Флориды.

Саргасс представляет собой плавающие бурые водоросли, которые в умеренных количествах служат средой обитания для рыб, морских черепах, птиц и беспозвоночных, а также насыщают воду кислородом. Однако крупные скопления у берегов могут запутывать и душить морских животных. Опускающиеся на дно водоросли способны перекрывать свет и повреждать кораллы.

Выброшенный на пляжи саргасс быстро разлагается и выделяет сероводород – газ с характерным запахом тухлых яиц. Массовые выбросы создают проблемы для прибрежных экосистем и туристической отрасли. При этом так называемый саргассовый пояс не является сплошной полосой: он состоит из отдельных скоплений, растянутых течениями и ветрами от берегов Западной Африки до Карибского моря и Мексиканского залива.

Специалисты отслеживают водоросли по отраженному солнечному свету с помощью спутников NASA и NOAA. Заметный рост количества саргасса в тропической Атлантике начался примерно в 2011 году, с тех пор его общая масса, по оценке исследователей, более чем удваивалась каждые пять лет. Причины этого процесса окончательно не установлены: возможными факторами считаются потепление океана и увеличение количества питательных веществ. Предварительные наблюдения показывают, что в июле масса водорослей начала снижаться.