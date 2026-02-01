Израильские ученые исследовали проблемы со сном у детей с аутизмом

Ученые из Университета имени Бен-Гуриона в Негеве представили проект SSP – открытый ресурс данных, который поможет изучить механизмы нарушения сна у детей с аутизмом и улучшить их качество жизни.

Новый исследовательский ресурс Simons Sleep Project (SSP), созданный при поддержке Simons Foundation, позволил проанализировать особенности отдыха детей с аутизмом в привычной для них домашней обстановке. Вместо традиционных лабораторных тестов ученые использовали современные носимые устройства: смарт-часы, специальные коврики и ЭЭГ-ободки. В течение трех недель данные собирались у ста семей, где воспитываются двое подростков – один с аутизмом и один без. Такой подход позволил получить объективную картину ежедневной активности и ночного отдыха, которая оказалась значительно точнее субъективных опросников, заполняемых родителями. Работа опубликована в журнале Nature Neuroscience.

Анализ показал, что главной проблемой для детей с аутизмом является именно процесс засыпания. Сложности с погружением в сон коррелируют с поведенческими и психиатрическими трудностями. Объективные показатели подтвердили, что задержка засыпания – наиболее критичный фактор, требующий внимания специалистов. Сейчас команда приступает к изучению записей мозговой активности, чтобы понять биологические причины этой проблемы и разработать эффективные методы помощи семьям.

Проект открывает новые возможности для научного сообщества. Исполнительный вице-президент Simons Foundation Келси Мартин подчеркивает значимость этой работы: "Нарушения сна являются часто регистрируемой проблемой у людей с аутизмом, но остается много вопросов о том, как они проявляются и как их решать. Мы предлагаем этот ресурс исследовательскому сообществу, чтобы сделать более успешными дальнейшие исследования связей между аутизмом и сном". Ученые считают, что устранение проблем со сном станет важным шагом в поддержке здоровья и благополучия детей.