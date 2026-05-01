x
01 мая 2026
|
последняя новость: 18:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
01 мая 2026
|
01 мая 2026
|
последняя новость: 18:27
01 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Наука и Хайтек

ИИ, оценивающий биологический возраст по фотографиям лица, прогнозирует исходы рака

Исследования
Онкология
ИИ
время публикации: 01 мая 2026 г., 17:18 | последнее обновление: 01 мая 2026 г., 17:35
Massachusetts General Hospital
Wikipedia.org. Фото: ajay_suresh

Черты лица могут отражать не только эмоции, но и реальное состояние организма. Ученые из Massachusetts General Hospital разработали алгоритм на основе глубокое обучение под названием FaceAge, который по фотографии оценивает биологический возраст человека и помогает прогнозировать выживаемость пациентов с рак. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet Digital Health.

Исследователи выяснили, что онкологические пациенты в среднем выглядят примерно на пять лет старше своего фактического возраста. При этом более "возрастное лицо" связано с худшими шансами на выживание при разных видах рака. Алгоритм также показал более высокую точность по сравнению с врачами при оценке краткосрочного прогноза у пациентов, проходящих паллиативную лучевую терапию. Обычно врачи уже на приеме интуитивно оценивают внешний вид пациента, чтобы понять его общее состояние. Но такие суждения могут быть субъективными и зависеть от личных предубеждений, поэтому возникает потребность в более объективных инструментах.

Для создания FaceAge модель обучили на более чем 58 тысячах фотографий здоровых людей, а затем протестировали почти на 6200 пациентах с раком из двух медицинских центров. Использовались снимки, сделанные перед началом лучевой терапии. Анализ показал, что пациенты с более "старым" лицом чаще имеют худший прогноз, особенно если их внешний возраст превышает 85 лет – и это сохраняется даже с учетом реального возраста, пола и типа заболевания.

Оценка продолжительности жизни на поздних стадиях болезни остается сложной задачей, хотя она критически важна для выбора лечения. В эксперименте с участием 10 специалистов их прогнозы по фотографиям пациентов оказались лишь немного точнее случайного выбора. Однако, когда им добавляли данные FaceAge, точность заметно возрастала. Несмотря на перспективные результаты, технология пока требует дополнительной проверки. Ученые планируют протестировать ее в разных клиниках, на различных стадиях заболеваний, а также изучить влияние факторов вроде пластических операций и макияжа на точность прогнозов.

Наука и Хайтек
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 07 апреля 2026

Инструмент на основе ИИ способен обнаруживать рак, просто слушая голос пациента
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 27 февраля 2026

Электронный нос с поддержкой ИИ обнаруживает рак яичников