ИИ, оценивающий биологический возраст по фотографиям лица, прогнозирует исходы рака

Черты лица могут отражать не только эмоции, но и реальное состояние организма. Ученые из Massachusetts General Hospital разработали алгоритм на основе глубокое обучение под названием FaceAge, который по фотографии оценивает биологический возраст человека и помогает прогнозировать выживаемость пациентов с рак. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet Digital Health.

Исследователи выяснили, что онкологические пациенты в среднем выглядят примерно на пять лет старше своего фактического возраста. При этом более "возрастное лицо" связано с худшими шансами на выживание при разных видах рака. Алгоритм также показал более высокую точность по сравнению с врачами при оценке краткосрочного прогноза у пациентов, проходящих паллиативную лучевую терапию. Обычно врачи уже на приеме интуитивно оценивают внешний вид пациента, чтобы понять его общее состояние. Но такие суждения могут быть субъективными и зависеть от личных предубеждений, поэтому возникает потребность в более объективных инструментах.

Для создания FaceAge модель обучили на более чем 58 тысячах фотографий здоровых людей, а затем протестировали почти на 6200 пациентах с раком из двух медицинских центров. Использовались снимки, сделанные перед началом лучевой терапии. Анализ показал, что пациенты с более "старым" лицом чаще имеют худший прогноз, особенно если их внешний возраст превышает 85 лет – и это сохраняется даже с учетом реального возраста, пола и типа заболевания.

Оценка продолжительности жизни на поздних стадиях болезни остается сложной задачей, хотя она критически важна для выбора лечения. В эксперименте с участием 10 специалистов их прогнозы по фотографиям пациентов оказались лишь немного точнее случайного выбора. Однако, когда им добавляли данные FaceAge, точность заметно возрастала. Несмотря на перспективные результаты, технология пока требует дополнительной проверки. Ученые планируют протестировать ее в разных клиниках, на различных стадиях заболеваний, а также изучить влияние факторов вроде пластических операций и макияжа на точность прогнозов.