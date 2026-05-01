Ученые используют презервативы для изучения странного поведения цикад

Бразильские ученые для своего исследования использовали довольно неожиданный инструмент – презервативы, чтобы изучить поведение цикад и их необычные глиняные конструкции. В центре внимания оказались загадочные башни из глины, которые насекомые строят в тропическом лесу. Ученые пытались понять, какую роль эти сооружения играют на завершающем этапе развития цикад, когда они находятся под землей в стадии нимф.

Одна из функций таких башен, вероятно, связана с защитой: на них обнаружили в восемь раз меньше муравьев, чем у основания. Также исследователи предположили, что конструкции помогают нимфам дышать. Чтобы проверить это, они накрыли башни презервативами, изолируя их от внешнего воздуха. На следующий день "герметичность" нарушили и наблюдали, как реагируют насекомые.

Как показали результаты, цикады продолжают регулярно "ремонтировать" свои башни – это подтверждает и предыдущие исследования. При этом выяснилось, что крупные конструкции восстанавливаются быстрее после снятия изоляции, тогда как меньшие – медленнее. По мнению ученых, это может объясняться тем, что более объемные башни лучше справляются с нехваткой воздуха: дополнительное пространство и большее количество глины снижают эффект застоявшегося воздуха.

Тем не менее остается неясным, почему именно высокие башни оказываются более устойчивыми к таким условиям. Возможно, дело в их размере, но также роль могут играть особенности почвы, уровень влажности или активность самих цикад. Чтобы получить точный ответ, потребуются новые исследования – не исключено, что с еще более необычными методами, чем те самые 40 презервативов, использованных в этом эксперименте.