Израильские ученые объяснили, как мимика говорящего влияет на восприятие его речи собеседником

Ученые из Тель-Авивского университета показали, что человек, слушая собеседника, копирует его мимику, и эта мимика во многом предопределяет выбор слушающего.

Ученые давно знают, что люди склонны копировать выражения лиц своих собеседников. Это явление известно как лицевая мимикрия. Обычно его связывали с социальной связью и эмпатией. Но новая работа показала, что мимикрия может влиять на предпочтения. Работа опубликована в журнале Communications Psychology.

В эксперименте приняли участие 106 незнакомых людей. Их разбили на пары и надели высокоточные электроды для регистрации малейших движений лицевых мышц. Участники по очереди зачитывали друг другу краткие описания двух фильмов, после чего каждый выбирал, какой из них хотел бы посмотреть. В другом эксперименте оба участника слушали те же описания в аудиозаписи актрисы.

Исследователи измеряли два параметра у слушающего: степень копирования мимики читающего (корреляцию активности одних и тех же мышц) и отдельно уровень активности собственных лицевых мышц слушателя. Оказалось, что именно мимикрия, а не собственная мимика, предсказывала выбор. Слушатели, которые сильнее копировали позитивные выражения лица – улыбка и поднятые брови – при одном описании по сравнению с другим, с большей вероятностью выбирали именно тот вариант, при котором читающий улыбался.

Закономерность сохранялась даже при прослушивании аудиозаписи, когда лица актрисы не было видно. Ученые объясняют, что улыбка слышна в голосе, она меняет акустику речи, и слушатели неосознанно копируют ее, даже не видя собеседника.

Ученые отмечают: "Лицевая мимикрия – не просто автоматическое копирование, она отражает нечто более глубокое о том, как мы оцениваем варианты при взаимодействии с другими".

Открытие может найти применение в юриспруденции при анализе поведения присяжных, в маркетинге и поведенческих науках. Оно может быть полезно журналистам, берущим интервью по телефону: если журналист при разговоре улыбается у него повышаются шансы на более подробный и доверительный разговор с ньюсмейкером.