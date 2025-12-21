Как эмбрион и матка "договариваются" в самом начале беременности. Израильское исследование

Ученые Еврейского университета обнаружили, что эмбрион и матка активно общаются с помощью крошечных пузырьков еще до прикрепления зародыша к стенке матки.

Исследователи показали, что прикрепление эмбриона к стенке матки – это не пассивный процесс, а активный диалог между зародышем и материнским организмом. Работа опубликована в журнале The Journal of Extracellular Vesicles.

Имплантация – это процесс, при котором эмбрион прикрепляется к слизистой оболочке матки и внедряется в нее. Это один из самых уязвимых этапов беременности и главная причина неудач при экстракорпоральном оплодотворении. Команда изучила окно имплантации – короткий период, когда под влиянием гормонов матка становится восприимчивой. В это время клетки матки и эмбриона обмениваются крошечными мембранными пузырьками – внеклеточными везикулами, которые переносят сигнальные молекулы и метаболиты, и липидными каплями – скоплениями жиров. Везикулы поглощаются быстро – примерно за час, и их генетический материал сразу используется клетками.

"Наши результаты показывают, что во время имплантации эмбрион и матка вовлечены в активный, высоко координированный диалог, опосредованный внеклеточными везикулами", – отмечают исследователи.

Гормональная стимуляция матки меняет состав везикул: они различаются по размеру и молекулярному содержанию. Липидные капли оказались не просто хранилищами энергии, а активными участниками коммуникации – они переносятся в клетки эмбриона и влияют на обмен веществ.

Очень важную роль играет белок-рецептор AhR, который реагирует на вещества из пищи и окружающей среды. Когда его работу блокировали, эмбрионы прикреплялись значительно сильнее.

Открытие помогает понять молекулярные механизмы критического этапа беременности. Знание о том, как эмбрион и матка "договариваются" друг с другом, может улучшить методы подготовки к ЭКО – например, помочь определить оптимальное окно имплантации для каждой женщины. Понимание роли рецептора AhR также объясняет, как факторы окружающей среды и питание влияют на способность к зачатию.