Мозговые волны матерей и детей синхронизируются во время совместной игры

Межмозговая синхронность представляет собой одновременную активность нейронных сетей в мозге людей, которые взаимодействуют друг с другом в социальных ситуациях – например, когда они разговаривают, учатся, поют или работают совместно. Такая синхронизация, или "настройка" работы мозга, может способствовать укреплению эмоциональной связи, улучшению коммуникации и согласованию внимания между людьми. Ранее считалось, что нейронная синхронность особенно важна для здоровых отношений между родителями и детьми. Британские ученые показали, что эта синхронизация, по-видимому, сохраняется и при "переводе" взаимодействия. Результаты исследованияопубликованы в журнале Frontiers in Cognition.

Во многих семьях по всему миру дети растут в условиях многоязычия. Так, в Европейском союзе доля таких "смешанных семей" выросла с 8% до 15,6% в период с 2014 по 2023 год. Преимущества воспитания в многоязычной среде – социальные, когнитивные и академические – хорошо известны. Однако исследователи во главе с Папуцелу захотели понять, может ли владение несколькими языками создавать трудности в общении и укреплении связи между родителями и детьми. Объяснение простое: даже опытные говорящие на втором языке обычно говорят медленнее, делают больше пауз и исправлений, особенно в эмоционально напряженных или сложных по смыслу ситуациях.

Авторы исследования отмечают, что люди, использующие второй язык, часто ощущают эмоциональное отчуждение при общении на неродном языке, что может сказываться на том, как они проявляют привязанность, дисциплину или эмпатию в общении с детьми. Ученые сосредоточились на 15 семьях в Великобритании, где дети в возрасте трех-четырех лет воспитывались в двуязычной среде. Английский язык не был родным для матерей, однако все они владели им на уровне C1-C2 по Общеевропейским рамкам владения иностранными языками.

Каждая мать с ребенком приходила в исследовательскую клинику и садилась за стол с игрушками. На обоих надевали шапочки для функциональной ближнеинфракрасной спектроскопии (fNIRS), позволяющей измерять изменения концентрации кислорода в кровеносных сосудах мозга – показатель нейронной активности. Пары участвовали в трех сценариях в случайном порядке: игра вместе на родном языке матери (как дома), игра исключительно на английском или молчали, играя самостоятельно с экраном между ними.

Результаты показали статистически значимую нейронную синхронность между каждой парой мать-ребенок, которая была сильнее во время совместной интерактивной игры по сравнению с самостоятельной. Наиболее выраженной синхронность оказалась в префронтальной коре, отвечающей за принятие решений, планирование, рассуждение и эмоциональную регуляцию. В то же время она была слабее в височно-теменной области, связанной с социальным познанием и вниманием. Уровень синхронизации мозговой активности был одинаково высоким как при игре на английском, так и на родном языке матери.

Ученые сделали вывод, что использование второго языка не препятствует матери синхронизировать свою мозговую активность с мозгом ребенка во время совместной интерактивной игры. Эти данные указывают на то, что важное условие для эффективного обучения и формирования эмоциональной связи может сохраняться независимо от того, на каком языке ведется общение.