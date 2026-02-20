New York Times: сотни американских военнослужащих эвакуированы из Катара и Бахрейна

20 февраля американское издание New York Times написало со ссылкой на источник в Пентагоне, что с базы Аль-Удейд эвакуированы сотни военнослужащих США. Эвакуация также проводилась и с американских баз в Бахрейне, где размещается Пятый флот США.

NYT пишет, что на фоне обсуждения возможного удара по Ирану Пентагон ведет крупнейшее за два десятилетия наращивание сил на Ближнем Востоке. На этот раз операция может быть более масштабной и проводиться под руководством США, при этом публично не уточняется, какую цель Вашингтон намерен преследовать – ограничится ли он ударами по ядерным объектам, расширит ли их на ракетные объекты или пойдет еще дальше.

В статье говорится, что в случае нового удара США риски для американских войск в регионе могут возрасти. NYT напоминает, что в регионе размещены, по оценке издания, от 30 до 40 тысяч американских военных на 13 базах. При этом Пентагон пытается усилить противовоздушную и противоракетную оборону для их защиты.

Газета также приводит позицию иранской стороны: в письме генеральному секретарю ООН глава миссии Ирана при ООН предупредил, что в случае атаки "все базы, объекты и активы" атакующей силы в регионе будут рассматриваться как законные цели.