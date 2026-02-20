x
20 февраля 2026
|
последняя новость: 23:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
20 февраля 2026
|
20 февраля 2026
|
последняя новость: 23:41
20 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

New York Times: сотни американских военнослужащих эвакуированы из Катара и Бахрейна

США
Катар
Иран
время публикации: 20 февраля 2026 г., 22:53 | последнее обновление: 20 февраля 2026 г., 23:02
New York Times: сотни американских военнослужащих эвакуированы из Катара и Бахрейна
AP Photo/Staff Sgt. Kayla White

20 февраля американское издание New York Times написало со ссылкой на источник в Пентагоне, что с базы Аль-Удейд эвакуированы сотни военнослужащих США. Эвакуация также проводилась и с американских баз в Бахрейне, где размещается Пятый флот США.

NYT пишет, что на фоне обсуждения возможного удара по Ирану Пентагон ведет крупнейшее за два десятилетия наращивание сил на Ближнем Востоке. На этот раз операция может быть более масштабной и проводиться под руководством США, при этом публично не уточняется, какую цель Вашингтон намерен преследовать – ограничится ли он ударами по ядерным объектам, расширит ли их на ракетные объекты или пойдет еще дальше.

В статье говорится, что в случае нового удара США риски для американских войск в регионе могут возрасти. NYT напоминает, что в регионе размещены, по оценке издания, от 30 до 40 тысяч американских военных на 13 базах. При этом Пентагон пытается усилить противовоздушную и противоракетную оборону для их защиты.

Газета также приводит позицию иранской стороны: в письме генеральному секретарю ООН глава миссии Ирана при ООН предупредил, что в случае атаки "все базы, объекты и активы" атакующей силы в регионе будут рассматриваться как законные цели.

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 февраля 2026

868-й день войны: действия в Газе и Ливане, операции в Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 20 февраля 2026

Трамп заявил, что в Иране "за короткое время" были убиты 32 тысячи человек
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 20 февраля 2026

Трамп подтвердил, что рассматривает нанесение "ограниченного удара" по Ирану
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 февраля 2026

СМИ: авианосец Gerald R. Ford будет размещен в Средиземном море для защиты Израиля