Ученые нашли способ внедрять идеи в сны для повышения креативности

Новое исследование нейробиологов из Northwestern University показало, что на содержание человеческих снов можно целенаправленно воздействовать. Результаты работы подтверждают гипотезу о том, что фаза быстрого сна (REM), во время которой возникают яркие и порой осознанные сновидения, может играть особую роль в творческом мышлении и поиске нестандартных решений.

В работе применялся метод целенаправленной реактивации памяти (TMR). Пока участники спали, исследователи включали звуки, ассоциированные с ранее предложенными им головоломками. Аудиосигналы подавались только после подтверждения по данным мозгового мониторинга, что человек находится в состоянии сна. В итоге 75% испытуемых рассказали, что во сне появлялись образы или идеи, связанные с нерешенными задачами. Причем те загадки, которые "проникали" в сновидения, впоследствии решались значительно чаще: 42% против 17% у тех, что во сне не фигурировали.

Однако авторы подчеркивают, что это не является прямым доказательством того, что именно сновидения обеспечивают лучшие решения. Возможно, сыграли роль и другие факторы – например, больший интерес или вовлеченность в определенные задачи, что могло повлиять и на содержание сна, и на успешность решения. Тем не менее сам факт управляемого влияния на сновидения считается важным шагом к пониманию того, как сон способствует творческому мышлению.

В эксперименте участвовали 20 добровольцев, у которых уже был опыт осознанных сновидений – то есть они иногда понимали, что спят, не просыпаясь. В лабораторных условиях каждому из них предложили серию сложных головоломок, на решение каждой давалось по три минуты. Каждую задачу сопровождал отдельный звуковой фрагмент. Из-за высокой сложности большинство загадок так и остались нерешенными. После этого участники провели ночь в лаборатории. Ученые отслеживали их мозговую активность и физиологические показатели с помощью полисомнографии. Когда испытуемые входили в фазу быстрого сна (REM), исследователи включали аудиодорожки, связанные с половиной нерешенных задач, чтобы выборочно "активировать" соответствующие воспоминания во сне. Некоторые участники заранее договорились использовать специальные сигналы, например определенные движения носом или обнюхивание, чтобы показать, что они воспринимают звуки и активно "работают" с головоломками во сне.

На следующее утро испытуемые рассказывали о своих сновидениях. Многие отмечали образы или идеи, связанные с предложенными задачами. У 12 из 20 человек сны чаще содержали элементы головоломок, сопровождавшихся звуковыми подсказками, чем тех, что не имели таких сигналов. Эти участники также с большей вероятностью успешно решали активированные во сне головоломки после пробуждения, увеличив процент успешных решений с 20% до 40%, что оказалось статистически значимым результатом.

Исследователи отметили, что одним из самых удивительных открытий стало то, насколько сильно звуковые подсказки влияли на сны участников, даже когда они не находились в состоянии осознанного сновидения. "Даже не осознавая, что происходит, одна из женщин во сне попросила персонажа своего сна помочь ей решить головоломку, на которую мы подавали подсказку. Другой участнице подали сигнал для задачи о "деревьях", и во сне она оказалась в лесу. Еще одна женщина получила подсказку для головоломки о джунглях и приснился сон, в котором она ловила рыбу в джунглях, одновременно думая о задаче", – рассказали ученые.