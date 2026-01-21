Позитивное мышление действительно усиливает иммунную систему. Израильское исследование

Ученые из Тель-Авивского университета показали, что осознанная активация системы вознаграждения мозга способна усилить иммунный ответ организма на вакцинацию.

Связь между психическим состоянием и физическим здоровьем давно интересовала науку, но механизмы этого влияния остаются неясными. В новой работе, опубликованной в журнале Nature Medicine, ученые сосредоточили внимание на вентральной области покрышки (VTA) – части мозга, отвечающей за мотивацию и предчувствии награды. В ходе эксперимента 85 добровольцев обучались управлять активностью этой зоны с помощью нейробиологической обратной связи под контролем МРТ. Участники использовали различные ментальные стратегии, такие как приятные воспоминания или позитивные ожидания, чтобы намеренно "включать" систему вознаграждения.

После серии тренировок испытуемым ввели вакцину против гепатита B. Результаты показали, что у тех, кто успешно научился поддерживать высокую активность VTA, уровень защитных антител в плазме крови был значительно выше. Это подтверждает гипотезу о том, что позитивный настрой и механизмы, лежащие в основе эффекта плацебо, могут неинвазивно поддерживать защитные силы организма. Хотя исследование не оценивало клиническую эффективность вакцины напрямую, оно открывает новые пути для разработки методов укрепления иммунитета через работу с ментальным состоянием человека.

Ученые подчеркивают важность обнаруженной закономерности: "Наши результаты показывают, что преднамеренная активация системы вознаграждения мозга может модулировать специфические иммунные ответы, открывая новые возможности для использования психологических стратегий в медицине". В будущем подобные методы могут сделать вакцинацию более эффективной, особенно для людей с ослабленным иммунным ответом.