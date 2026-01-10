x
10 января 2026
10 января 2026
Наука и Хайтек

С возрастом иммунные клетки защищают спинной мозг

Исследования
время публикации: 10 января 2026 г., 11:05 | последнее обновление: 10 января 2026 г., 11:40
AP Photo/Thomas Kienzle

Ученые из Каролинского института выяснили, что иммунные клетки нервной системы играют важную роль в защите спинного мозга от возрастных повреждений. Эти данные, которые помогают лучше понять причины некоторых неврологических заболеваний, опубликованы в журнале Nature Neuroscience. Исследователи изучали, как старение отражается на миелине – оболочке, которая покрывает и изолирует нервные волокна. Наблюдая за мышами разного возраста, они заметили, что в дорсальных столбах спинного мозга миелин постепенно разрушается с возрастом.

Особое внимание ученые уделили микроглии – иммунным клеткам мозга и спинного мозга, обеспечивающим их нормальную работу. Оказалось, что в стареющем спинном мозге микроглия активирует сигнальную молекулу TGF-бета. Этот сигнал действует как защитный "тормоз", не давая клеткам становиться слишком агрессивными и повреждать нервные волокна.

Когда исследователи искусственно блокировали выработку TGF-бета у пожилых мышей, микроглия начинала разрушать миелин, и у животных появлялись выраженные нарушения движений. Похожие повреждения в этой зоне спинного мозга обнаруживаются и у людей с рядом неврологических расстройств. Новые данные могут объяснить причины такого процесса и помочь лучше понять, почему он развивается.

