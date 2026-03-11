Google объявил о покупке Wiz, не упомянув, что это израильская компания

Корпорация Google объявила о завершении оформления сделки по покупке компании Wiz за 32 миллиарда долларов. При этом в официальном пресс-релизе не упоминается, что Wiz является израильской компанией.

Речь идет о крупнейшей покупке израильской компании за всю историю, и о крупнейшей покупке в истории Google.

Сделка принесет от 2 до 3 миллиардов долларов каждому из четырех основателей компании – Асафу Раппапорту (генеральный директор), Инону Костике (вице-президент по продукту), Ами Лутваку (вице-президент по технологиям) и Рою Резнику (вице-президент по исследованиям и разработкам).

1800 сотрудников Wiz также получат значительные суммы, которые для работников со стажем могут достигать миллионов долларов.

Хотя Wiz зарегистрирована как американская компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке, подавляющее большинство её сотрудников – израильтяне. Поэтому сделка является макроэкономическим событием для Израиля и принесет в госказну от 13 до 18 миллиардов шекелей.