Израильская компания ускоряет процесс 3D-печати для автомобильной промышленности

Компания Stratasys внедрила технологию 3D-печати в производство на заводах таких гигантов автопрома, как Subaru и Toyota. Оценка компании поднялась до $956 миллионов.

Долгое время 3D-печать не оправдывала ожиданий: она была медленной, а полученные детали - хрупкими. Технология подходила лишь для макетов и прототипов, проигрывая традиционным способам производства деталей в скорости и прочности.

Stratasys изменила правила игры. Она создала замкнутую экосистему, в которой объединены 3D-принтеры и уникальные инженерные полимеры. Компания производит высокопрочные термопластики, способные заменить металл. Они не горят и выдерживают экстремальные нагрузки. Разработанный компанией метод послойной печати значительно ускоряет сам процесс создания детали.

Директор по развитию бизнеса Stratasys Рич Гэррити подчеркивает: "Наши клиенты хотят иметь возможность двигаться быстро, не жертвуя качеством и не неся ненужных затрат". Успех Stratasys связан в первую очередь с гарантией промышленной надежности каждой детали.

Автомобильные гиганты, такие как Subaru и Toyota, активно работают с компанией. Для Toyota внедрение решений, предложенных Stratasys, - это возможность оптимизировать цепочки поставок и мгновенно изготавливать кастомизированные инструменты. Stratasys ускоряет не движение сопла принтера, а весь цикл выхода новой модели на рынок.

Инвесторы высоко оценивают прагматичный подход Stratasys: с начала года акции израильской компании выросли на 29%, а рыночная капитализация достигла $956 миллионов. Stratasys доказала, что 3D-печать готова к серийным задачам, обеспечивая гигантам индустрии гибкие и масштабируемые решения.