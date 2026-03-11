Израильские ученые показали, как малярийный плазмодий взламывает иммунитет

Исследователи из Института Вейцмана раскрыли молекулярный механизм, с помощью которого малярийный плазмодий манипулирует клетками человека и парализует защитные системы организма.

Малярийный плазмодий Plasmodium falciparum оказался мастером молекулярного шпионажа. Ученые выяснили, что этот одноклеточный организм выделяет крошечные внеклеточные везикулы – пузырьки, наполненные своими матричными РНК. Эти пузырьки проникают в моноциты – ключевые клетки иммунной системы. Причем РНК паразита не остается в цитоплазме для синтеза белков, а прорывается в ядро клетки.

Это стало полной неожиданностью для ученых, поскольку ядро надежно защищено от чужеродного генетического материала. Работа опубликована в журнале Cell Reports.

Соавтор работы профессор Нета Регев-Рудзки подчеркивает сложность обнаружения этого процесса: "Клетка тщательно охраняет свое ядро, потому что в нем находится ее "мозг". Чтобы убедиться, что РНК паразита действительно проникает сквозь эту защиту, нам пришлось найти их непосредственно внутри ядра".

Внутри ядра РНК паразита действует как диверсант. Она связывается с человеческими белками, которые отвечают за процесс "редактирования" генетических инструкций перед созданием белков. Вмешиваясь в эту тонкую настройку, плазмодий нарушает созревание РНК человеческой клетки. В результате защитные белки, необходимые для борьбы с инфекцией, или вообще не производятся или бракуются клеткой. Это вызывает хаос в коммуникациях иммунной системы: пораженные моноциты начинают рассылать ложные сигналы тревоги, отвлекая другие защитные ресурсы организма на несуществующую угрозу.

Такая стратегия "дымовой завесы" позволяет паразиту выигрывать время для беспрепятственного размножения в эритроцитах. Понимание этого процесса открывает новые пути для создания лекарств, способных защищать клетку. Кроме того, обнаружение специфических РНК-меток в крови может стать основой для ранней диагностики не только малярии, но и других инфекционных и онкологических заболеваний, использующих подобный молекулярный механизм для атаки клеток.