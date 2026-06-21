Израильские ученые показали, как миграция хищников влияет на эволюцию на разных континентах
Биологи из Еврейского университета Иерусалима показали, что мигрирующие хищники могут управлять эволюцией видов, которые обитают за тысячи километров друг от друга.
Традиционно в биологии считалось, что совместная эволюция (коэволюция) и мимикрия возможны только тогда, когда виды делят одну территорию и взаимодействуют с одними и теми же местными хищниками. Новое исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, меняет это интуитивное представление.
Ученые создали компьютерные модели, которые показали, что глобальные миграции хищников заставляют местных животных меняться одинаково. В результате виды, разделенные огромными расстояниями, приобретают одинаковую защитную окраску и подают сходные сигналы опасности, поскольку сталкиваются с давлением одних и тех же перелетных птиц или других подвижных хищников.
Этот феномен объясняет сходство защитных механизмов у ядовитых змей, бабочек-монархов и растений в изолированных друг от друга экосистемах. Миграции хищников влияет не только на мимикрию. Авторы работы утверждают, что глобальные перемещения животных влияют на распространение вирусов и взаимодействие патогенов с их хозяевами.
Масштаб этого явления в дикой природе до сих пор оставался недооцененным. "Миграция – это важнейший экологический процесс, который перемещает огромное количество животных между удаленными экосистемами. Наша работа показывает, что миграция хищников играет важную роль в эволюции целых континентов", – подчеркивают авторы исследования. Работа показывает скрытые глобальные связи и заставляет научное сообщество пересмотреть привычные географические границы эволюционных процессов.