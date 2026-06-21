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Наука и Хайтек

Израильские ученые показали, как миграция хищников влияет на эволюцию на разных континентах

Израильские ученые
Исследования
Биология
Животные
время публикации: 21 июня 2026 г., 16:25 | последнее обновление: 21 июня 2026 г., 16:28
Израильские ученые показали, как миграция хищников влияет на эволюцию на разных континентах
Фото: А.Завин / NEWSru.co.il

Биологи из Еврейского университета Иерусалима показали, что мигрирующие хищники могут управлять эволюцией видов, которые обитают за тысячи километров друг от друга.

Традиционно в биологии считалось, что совместная эволюция (коэволюция) и мимикрия возможны только тогда, когда виды делят одну территорию и взаимодействуют с одними и теми же местными хищниками. Новое исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, меняет это интуитивное представление.

Ученые создали компьютерные модели, которые показали, что глобальные миграции хищников заставляют местных животных меняться одинаково. В результате виды, разделенные огромными расстояниями, приобретают одинаковую защитную окраску и подают сходные сигналы опасности, поскольку сталкиваются с давлением одних и тех же перелетных птиц или других подвижных хищников.

Этот феномен объясняет сходство защитных механизмов у ядовитых змей, бабочек-монархов и растений в изолированных друг от друга экосистемах. Миграции хищников влияет не только на мимикрию. Авторы работы утверждают, что глобальные перемещения животных влияют на распространение вирусов и взаимодействие патогенов с их хозяевами.

Масштаб этого явления в дикой природе до сих пор оставался недооцененным. "Миграция – это важнейший экологический процесс, который перемещает огромное количество животных между удаленными экосистемами. Наша работа показывает, что миграция хищников играет важную роль в эволюции целых континентов", – подчеркивают авторы исследования. Работа показывает скрытые глобальные связи и заставляет научное сообщество пересмотреть привычные географические границы эволюционных процессов.

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