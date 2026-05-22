Горбатый кит побил рекорд миграции, преодолев 15 тысяч километров по океану

Ученые зафиксировали рекордное путешествие горбатого кита, который преодолел около 15 тысяч километров между Бразилией и Австралией. По словам исследователей, это самая большая дистанция, когда-либо подтвержденная между наблюдениями одной и той же особи. Впервые кита сфотографировали в 2003 году у банки Абролхос – одного из главных мест размножения горбатых китов у побережья бразильского штата Баия. Спустя 22 года, в сентябре 2025-го, того же кита заметили в заливе Херви у берегов австралийского Квинсленда.

Обнаружить необычное перемещение удалось благодаря платформе Happywhale, где исследователи и любители публикуют фотографии китов. Идентифицировать животных помогают хвостовые плавники – их рисунок и форма уникальны для каждой особи, как отпечатки пальцев у людей. Платформа использует алгоритмы искусственного интеллекта для поиска совпадений между снимками.

Исследователи также обнаружили еще одного кита, которого сначала сфотографировали в Австралии, а спустя годы заметили у берегов Бразилии. Расстояние между этими точками составило около 14,2 тысячи километров. Авторы работы называют эти случаи первым подтвержденным обменом между популяциями горбатых китов Бразилии и восточной Австралии в обоих направлениях. По их словам, столь редкие наблюдения, разделенные шестью и 22 годами, скорее всего, являются исключением, а не частью регулярной миграции.

В исследовании проанализировали более 19 тысяч фотографий хвостовых плавников, сделанных с 1984 по 2025 год в Австралии и Латинской Америке. Два найденных совпадения составили лишь 0,01% от всех идентифицированных китов.