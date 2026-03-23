23 марта 2026
последняя новость: 18:53
23 марта 2026
|
23 марта 2026
|
последняя новость: 18:53
23 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Наука и Хайтек

Израильские ученые показали, что предки человека 500 тысяч лет назад обладали эстетическим вкусом

время публикации: 23 марта 2026 г., 17:30 | последнее обновление: 23 марта 2026 г., 17:30
Израильские ученые показали, что предки человека 500 тысяч лет назад обладали эстетическим вкусом
Археологи из Тель-Авивского университета обнаружили в Нижней Галилее уникальные орудия возрастом 500 тысяч лет, создатели которых сочетали утилитарность с редким эстетическим чувством.

В долине Сахнин на севере Израиля археологи нашли сотни ручных рубил эпохи нижнего палеолита. Среди находок особо выделяются 15 артефактов, изготовленных из камней с необычными геологическими особенностями: окаменелостями морских организмов или кристаллическими образованиями. Тот факт, что древние мастера намеренно использовали эти природные украшения для готовых изделий, свидетельствует о наличии у них эстетического вкуса и, возможно, символического мышления. До сих пор в мире были известны лишь единичные случаи подобного декорирования инструментов столь раннего периода. Работа опубликована в журнале Journal of the Institute of Archaeology of Tel Aviv University.

Ученые полагают, что создателями этих артефактов были представители Homo erectus - прямые предки человека. Они населяли регион в период, когда через долину Сахнин пролегали пути миграции слонов. Рубила служили основным инструментом для разделки туш крупных животных. Но выбор специфического сырья с "искрой" внутри говорит о том, что древние люди воспринимали окружающую среду глубже, чем того требовало простое выживание. Окаменелости и кристаллы могли служить для них связующим звеном с прошлым или космосом, превращая обычное орудие в объект с особым статусом. Населявшие Сахнин Homo erectus еще не были готовы делать "бесполезные" украшения, но "красивые" рубила им уже нравились.

Поскольку артефакты были найдены на поверхности возделываемых полей, их возраст определяли по форме, характерной для позднего нижнего палеолита. Исследователи надеются на проведение полноценных раскопок, которые позволят найти предметы в нетронутом культурном слое и получить более точные датировки.

Наука и Хайтек
