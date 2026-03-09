Израильские ученые показали, как распознать угрозу вымирания диких видов животных

Исследователи из Еврейского университета Иерусалима с коллегами представили метод поиска "сигналов раннего предупреждения", позволяющий спасти виды от внезапного генетического коллапса.

Дробление природной среды из-за строительства дорог и расширения городов создает трудноуловимую угрозу для дикой природы. Когда привычные ареалы разбиваются на изолированные островки, животные теряют возможность свободно перемещаться и спариваться.

Это ведет к инбридингу и утрате генетического разнообразия, необходимого для выживания в меняющемся мире. Главная опасность заключается в том, что популяция может выглядеть стабильной и здоровой в течение долгого времени, пока не достигнет критической точки, за которой следует стремительная деградация.

Новое исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences объединяет теорию сетей и популяционную генетику и строит математическую модель для мониторинга процессов, угрожающих генетическим коллапсом.

Ученые обнаружили, что перед окончательной деградацией в статистических показателях данных, описывающих популяции, возникают специфические аномалии. Эти предвестники катастрофы позволяют экологам заметить приближение точки невозврата. Авторы работы подчеркивают, что для эффективного прогнозирования необходимо анализировать ситуацию не в одной группе животных, а рассматривать всю сеть связей между популяциями на ландшафте.

Практическая ценность модели была подтверждена на данных о различных видах, включая растения, млекопитающих и земноводных. Результаты актуальны как для крупных хищников, в том числе волков и слонов, нуждающихся в обширных миграционных коридорах, так и для небольших рептилий, чья среда обитания фрагментирована наиболее сильно.

Говоря о значимости открытия, соавтор работы Охад Пелед отметил : "Популяции могут казаться генетически здоровыми вплоть до момента внезапного коллапса. К тому времени, когда появятся традиционные признаки опасности, может быть уже слишком поздно. Наш метод дает защитникам природы шанс начать действовать с опережением".