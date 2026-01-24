Стратегическое спаривание: белухи Аляски меняются партнерами для выживания

В водах Бристольского залива на Аляске новое исследование объясняет, как небольшая группа белух (Delphinapterus leucas) выживает в условиях длительных миграций. Оказалось, что ключ к их успеху – необычная стратегия размножения: они спариваются с несколькими партнерами на протяжении нескольких лет. Долгосрочные генетические исследования, наблюдения и детальный анализ помогают раскрыть важные тайны одного из самых скрытных арктических китов.

Команда исследователей из Океанографического института Харбор-Бранч при Университете Флориды Атлантического побережья впервые определила, как спариваются дикие белухи, кто является отцом каких детенышей и как эти стратегии влияют на генетическое разнообразие и риск инбридинга. В течение более 13 лет ученые собирали генетические образцы у 623 белух в Бристольском заливе, а также фиксировали их социальные связи и возраст. Общая численность популяции составляет около 2000 особей, и она почти полностью изолирована от других групп, что даёт уникальную возможность изучать ее как отдельную популяцию.

Поскольку белухи живут долго, исследователи сосредоточились на краткосрочных брачных стратегиях – на том, что происходит в течение одного сезона или нескольких лет, – а не на поведении за всю жизнь. Их цель заключалась в том, чтобы выяснить, является ли эта популяция полигамной (когда один самец спаривается с несколькими самками), полиандрической (когда одна самка спаривается с несколькими самцами) или полигинандрической (когда и самцы, и самки имеют несколько партнеров). В статье, опубликованной в журнале Frontiers in Marine Science, показано, что белухи Бристольского залива используют сложную стратегию спаривания – полигамную систему. И самцы, и самки имеют нескольких партнеров на протяжении нескольких лет. При этом репродуктивный успех распределен относительно равномерно, и не зависит от нескольких доминирующих особей. Такая "смена партнеров" приводит к появлению множества сводных братьев и сестер и малого числа полных, что снижает риск инбридинга и помогает поддерживать генетическое разнообразие, несмотря на небольшой размер и изоляцию популяции.

В то же время исследование выявило, что у самок белух также существует своя необычная репродуктивная стратегия. Вместо того чтобы оставаться с одним партнером на протяжении нескольких сезонов, они часто меняют партнеров из года в год. Такое поведение можно рассматривать как способ снижения рисков: самки таким образом избегают спариваний с неудачными партнерами и повышают шанс появления здорового и генетически разнообразного потомства. Примечательно, что ученые не заметили различий в количестве потомства между взрослыми и молодыми особями в популяции в любой конкретный момент – ни у самцов, ни у самок. Однако у старших самок выживало больше детенышей, чем у молодых, что говорит о том, что опыт, состояние здоровья и умение выбирать партнера повышают репродуктивный успех. Большинство взрослых животных – и самцы, и самки – имели лишь небольшое число потомков одновременно, что отражает медленный репродуктивный цикл самок и тот факт, что самцы становятся отцами лишь ограниченного числа детенышей в год.

Авторы подчеркивают, что понимание особенностей системы размножения важно для сохранения видов, особенно когда речь идет о небольших или изолированных популяциях. В полигамных системах, где партнеры меняются и у многих особей есть возможность воспроизводиться, гены распределяются более равномерно. Это помогает поддерживать генетическое разнообразие, снижать риск инбридинга и компенсировать негативные последствия малого эффективного размера популяции. В итоге такие механизмы уменьшают влияние генетического дрейфа, который в противном случае мог бы привести к снижению разнообразия из-за размножения лишь небольшого числа особей.