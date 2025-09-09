В Китае проведена первая дистанционная роботизированная операция

Врачи провели сложную удаленную операцию в Тибете, управляя хирургическим роботом на расстоянии 4000 км с помощью технологии 5G, пишет EuroNews. В городе Нагцюй, расположенном на высоте более 4500 метров в автономном районе Сицзан в Китае, медицинская команда впервые в мире успешно выполнила дистанционную роботизированную урологическую операцию с применением 5G на экстремальной высоте.

Операция объединила две больницы, расположенные на расстоянии нескольких тысяч километров друг от друга. С одной стороны была команда профессора Лю Чжиюя из больницы-филиала Даляньского медицинского университета в провинции Ляонин, с другой – доктор Ван Яньлун, заведующий урологическим отделением Народной больницы Нагцюй и член бригады медицинской помощи Ляонина в Сицзане. Несмотря на разрыв в 4000 километров, специалисты работали совместно в реальном времени, успешно проведя инновационную процедуру.

Высокогорное расположение Нагцюй создавало дополнительные сложности для операции: необходимо было обеспечить стабильную работу роботизированного оборудования, надежную и быструю передачу данных через 5G, а также учитывать физические возможности врачей в экстремальных условиях. Для успешного проведения процедуры обе больницы сотрудничали с сетевыми провайдерами, проводя многочисленные тесты и симуляции, чтобы убедиться в надежности работы роботов и 5G-систем.

Кроме того, медицинская команда несколько недель изучала конкретный случай пациента, разрабатывала индивидуальный хирургический план и отрабатывала каждый этап процедуры до совершенства.