Нейрохирург провел первую в мире удаленную операцию при инсульте, находясь за 200 км от пациента

Компания XCath успешно завершила миссию Operation Robo Angel, в ходе которой врач впервые в истории дистанционно удалил тромб из мозга живого пациента, находясь в 200 км от него.

Медицинский стартап из Панамы XCath добился успеха, который может изменить судьбу миллионов людей. В рамках проекта Operation Robo Angel была проведена первая в истории полностью удаленная роботизированная тромбэктомия для лечения острого ишемического инсульта.

Главным инструментом стала роботизированная система Iris. Нейрохирург Витор Мендес Перейра управлял роботом из клиники города Сантьяго-де-Верагуас, в то время как пациент находился в столице страны городе Панама. Несмотря на расстояние более 200 километров, связь была устойчивой, что позволило врачу точно провести инструменты через сосуды мозга и извлечь тромб с первой попытки. Ранее подобные операции на живых людях проводились только при личном присутствии хирурга в операционной или в соседнем помещении.

Это достижение критически важно для медицины катастроф. При инсульте время исчисляется минутами: каждую секунду мозг теряет тысячи клеток. Возможность быстро подключить ведущего хирурга к пациенту в далеком регионе экономит время в ситуации, когда задержка становится роковой. После хирургического вмешательства состояние пациента, поступившего с тяжелыми симптомами, значительно улучшилось, и врачи ожидают его полного восстановления.

Значимость успеха подчеркнул сам доктор Перейра: "Механическая тромбэктомия доказанно снижает смертность и инвалидность у пациентов с ишемическим инсультом, но, к сожалению, доступ к процедуре крайне затруднен. Работа, которую XCath проделала с системой Iris, является важным шагом на пути к расширению доступа к лечению для пациентов по всему миру".

Успех панамских врачей и инженеров доказывает, что дистанционная нейрохирургия уже становится реальностью. В будущем такие системы позволят спасать жизни там, где раньше это было невозможно.