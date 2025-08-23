Микробы формируют раннее развитие мозга до и после рождения

Ученые из Университета штата Мичиган показали, что микробы матери играют ключевую роль в формировании мозга на самых ранних этапах жизни, влияя на стрессовые реакции, социальное поведение и важнейшие функции организма.

Результаты исследования, опубликованного в журнале Hormones and Behavior, основаны на опытах с мышами. Модель была выбрана из-за близости их биологии и поведения к человеческим, а также потому, что пока нет других способов напрямую изучать влияние микробов на развитие мозга. Эксперименты продемонстрировали, что воздействие микробов начинает сказываться не только сразу после рождения, но и еще в утробе матери.

Эта работа особенно значима, учитывая современные медицинские практики: большое количество рожениц получают антибиотики во время родов, а дети появляются на свет с помощью кесарева сечения. Оба этих фактора могут нарушать передачу материнских микробов. Ученые сосредоточились на паравентрикулярном ядре гипоталамуса (ПВН) – участке мозга, который контролирует стресс, давление, водный баланс и социальное поведение. Ранее было установлено, что у мышей, лишенных микробов, в этой зоне наблюдается усиленная гибель нейронов. Новое исследование должно было показать, сохраняется ли снижение числа нейронов в долгосрочной перспективе и связано ли оно с микробами, полученными при рождении, или с влиянием материнских микробов еще в период беременности.

Для этого исследователи применили метод перекрестного воспитания: новорожденных мышей, выращенных в стерильных условиях, передавали матерям с микробами и сравнивали с контрольными группами. Уже через три дня после рождения стало ясно, что у потомства стерильных матерей в ПВН меньше нейронов, даже если они контактировали с микробами после появления на свет. Анализ взрослых животных подтвердил: отсутствие микробов приводит к уменьшению количества нейронов в этой критически важной области мозга.