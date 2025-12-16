Задержан 18-летний житель Ашкелона, "обстрелявший" детский сад из пневматической винтовки
В понедельник, 15 декабря, в полицию поступили сообщения из Ашкелона о стрельбе из пневматической винтовки в сторону детского сада, во дворе которого играли дети. Стреляли из проезжавшего автомобиля. В результате этого инцидента никто из детей не пострадал.
Вскоре в социальных сетях появилось видео, снятое самим стрелком.
Спустя сутки, 16 декабря, полиция сообщила о задержании 18-летнего жителя города. Его оружие изъято, он доставлен в отделение полиции.
