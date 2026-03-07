Препараты для снижения веса могут предотвратить развитие наркотической и алкогольной зависимости

Исследования показали, что препараты для лечения ожирения могут снижать вероятность развития зависимости от алкоголя, табака и наркотиков, включая каннабис и кокаин. В работе также говорится, что эти лекарства способны уменьшать риск передозировки, госпитализации и смерти у людей, уже страдающих расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ. Речь идет об агонистах рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1), применяемых при диабете 2 типа и ожирении, таких как Мунджаро и Оземпик. Считается, что они влияют на систему вознаграждения в мозге, снижая тягу – прежде всего к пище. Эти препараты имитируют действие естественного гормона, который выделяется после еды и вызывает ощущение сытости.

В исследовании были проанализированы данные 606434 ветеранов с диабетом 2 типа, за которыми наблюдали до трех лет. Выяснилось, что у пациентов, получавших GLP-1, риск впервые столкнуться с расстройствами, связанными с алкоголем, был ниже на 18% по сравнению с теми, кто принимал другие противодиабетические препараты (ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера-2). Снижение риска также зафиксировано для употребления каннабиса (-14%), кокаина (-20%), никотина (-20%) и опиоидов (-25%). Кроме того, среди людей с уже существующей зависимостью прием этих препаратов был связан с уменьшением вероятности передозировки на 39%, обращений за экстренной медицинской помощью – на 31%, а риска смерти – на 50%.

После прекращения приема препаратов GLP-1 большинство пациентов в течение года возвращают около 60% утраченного веса, а позже – до 75%. В итоге в долгосрочной перспективе сохраняется лишь примерно четверть первоначального снижения массы тела. Авторы отмечают, что если человек во время терапии потерял около 20% веса, то после отмены препарата устойчивым может остаться снижение примерно на 5%.

По оценкам исследователей, около половины пациентов прекращают прием GLP-1 в течение первого года, а три четверти – в течение двух лет. Причинами часто становятся побочные эффекты, включая тошноту, а также высокая стоимость лечения. Дополнительно опрос показал, что многие пользователи предпочитают не афишировать прием этих препаратов. Две трети респондентов признались, что скрывают лечение от близких из-за страха осуждения и обвинений в "нечестном" способе похудения.