Обезболивающее трамадол может принести больше вреда, чем пользы. Исследование

Обширный анализ уже опубликованных исследований показал, что трамадол – мощное обезболивающее из группы опиоидов, которое часто назначают при хронической боли – на практике дает лишь ограниченное облегчение. По данным обзора, размещенного в журнале BMJ Evidence Based Medicine, препарат действительно уменьшает боль, однако степень улучшения слишком мала, чтобы считаться клинически значимой.

Кроме того, результаты указывают на повышенный риск серьезных побочных эффектов, в том числе связанных с сердцем. Исследователи заключают, что потенциальный вред от применения трамадола, вероятно, превышает его пользу, поэтому использование препарата следует максимально ограничить.

Трамадол – опиоид двойного механизма действия, который врачи широко назначают при умеренной и сильной боли, как острой, так и хронической. Благодаря этому он включен во многие клинические рекомендации по лечению боли. За последние годы количество назначений трамадола заметно выросло, и он стал одним из самых часто применяемых опиоидов в США. По мнению авторов, этому способствует представление о том, что трамадол безопаснее, имеет меньше побочных эффектов и реже вызывает зависимость по сравнению с другими короткодействующими опиоидами.

Хотя прежние обзоры уже касались трамадола, ни один из них не давал полной картины его эффективности и безопасности при разных формах хронической боли, оставляя многие вопросы без ответа. Чтобы восполнить этот пробел, исследователи проанализировали рандомизированные клинические испытания, опубликованные до февраля 2025 года, где трамадол сравнивался с плацебо у пациентов с хронической болью, включая боль, связанную с онкологическими заболеваниями.

В итоговый анализ вошли 19 исследований с участием 6506 человек. Пять работ посвящались нейропатической боли, девять – остеоартрозу, четыре – хронической боли в пояснице, и одна – фибромиалгии. Средний возраст участников составлял 58 лет (от 47 до 69). В основном изучались таблетки, и лишь в одном исследовании применялся крем для местного использования. Курсы лечения длились от 2 до 16 недель, а наблюдение – от 3 до 15 недель. Сводный анализ данных показал: трамадол действительно снижает интенсивность боли, но улучшение минимально и не достигает порога, при котором его можно считать клинически значимым.

В восьми исследованиях отслеживали серьезные побочные эффекты на протяжении 7-16 недель. Выяснилось, что прием трамадола примерно вдвое увеличивал риск вредных последствий по сравнению с плацебо – главным образом за счет роста числа сердечно-сосудистых осложнений, включая боли в груди, ишемическую болезнь сердца и застойную сердечную недостаточность.

Также отмечалась связь между трамадолом и повышенным риском некоторых видов рака, однако исследователи подчеркивают, что короткий период наблюдения не позволяет делать надежные выводы.

Во всех исследованиях препарат чаще вызывал легкие нежелательные реакции – тошноту, головокружение, запор и сонливость. Авторы признают, что значительная часть результатов подвержена высокому риску систематических ошибок. По их мнению, это, скорее всего, означает, что реальная польза трамадола переоценена, а возможный вред – недооценен.