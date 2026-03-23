Возможно, вся система удовольствия в мозге всего лишь следствие настройки энергического баланса

Исследователи из Еврейского университета Иерусалима предложили радикально новый взгляд на систему вознаграждения мозга, связав работу дофамина и опиоидов не с удовольствием, а с энергией.

В новом исследовании, опубликованном в в журнале Neuroscience & Biobehavioral Reviews , ученые предложили пересмотреть традиционное представление о дофамине как о "молекуле удовольствия". Ученые показали, что мозг управляет системой вознаграждения не для удовольствия, а для оптимизации энергетического бюджета организма.

В этой модели дофамин и опиоиды выступают как физиологические агенты, которые регулируют затраты ресурсов. Дофамин мобилизует силы организма для решения задач, повышая уровень бодрствования и подготавливая тело к работе. Опиоиды стабилизируют систему, возвращая ее к базовому состоянию после завершения усилий. Таким образом, мотивация возникает из-за нарастающей физиологической необходимости, а подкрепление – это выгода, получаемая при успешном решении задачи.

С этой точки зрения обучение и формирование привычек продиктованы стремлением минимизировать энергетические издержки. Даже такие сложные процессы, как социальные связи, любовь или восприятие музыки, ученые предлагают рассматривать как стратегии, помогающие эффективнее регулировать затраты организма. Если определенное действие экономит энергию или помогает быстрее восстановить баланс, мозг запоминает его как полезное.

Подобный подход позволяет иначе взглянуть на природу депрессии, зависимости и даже на диабет, интерпретируя их как нарушения в системе управления метаболическим бюджетом. Психология здесь тесно переплетается с биологией: мы выбираем определенные действия не потому, что они "приятны", а потому, что они биологически выгодны для выживания.

Соавтор работы доктор Матан Коэн поясняет: "Вместо того чтобы рассматривать дофамин и опиоиды как сигналы удовольствия, мы предлагаем считать их компонентами физиологической регуляторной системы, которая оптимизирует расход энергии". Эта работа полностью меняет смысл удовольствия. "Награда – это измеряемый биологический механизм, направленный на оптимизацию управления энергией", – утверждает соавтор работы профессор Шир Атзиль.