Израильские ученые показали, что обитаемых экзопланет намного больше, чем считалось ранее

Астрофизики из Еврейского университета Иерусалима предложили расширить границы поиска жизни во Вселенной, добавив в список потенциально обитаемых миров планеты за пределами классических зон.

Традиционное представление об "обитаемой зоне" как об узком кольце вокруг звезды, где температура поверхности позволяет воде оставаться жидкой, возможно, слишком консервативно. Новое исследование, опубликованное в журнале The Astrophysical Journal, показывает, что пригодные для жизни условия могут сохраняться на гораздо более широком спектре небесных тел.

Ученые сосредоточили внимание на экзопланетах, находящиеся в приливном захвате у красных и оранжевых карликов. Такие планеты всегда обращены к светилу одной стороной, из-за чего на дневном полушарии царит вечный зной, а на ночном – ледяная тьма. Но математическое моделирование климата показало, что атмосферная циркуляция способна переносить достаточно тепла, чтобы на темной стороне вода оставалась в жидком состоянии даже при очень близких к звезде орбитах.

Помимо этого, ученые предлагают расширить и внешнюю границу зоны поиска. На ледяных планетах, находящихся далеко от своих родительских звезд, вода может существовать в виде подледных озер. Этот механизм значительно увеличивает число миров, которые стоит изучать на предмет наличия биологической активности. Новая модель помогает объяснить недавние данные телескопа Джеймса Уэбба, обнаружившего водяной пар в атмосферах горячих суперземель, которые раньше считались абсолютно безжизненными пустынями. Теперь астрономы получили теоретическое обоснование для того, чтобы искать признаки жизни там, где их присутствие ранее казалось невозможным.

Профессор Амри Вандель подчеркивает значимость полученных результатов для будущих миссий: "Расширенное определение обитаемой зоны предполагает, что потенциальные места обитания могут существовать на планетах, которые ранее исключались из списка целей". Исследование подтверждает, что разнообразие условий для возникновения жизни во Вселенной гораздо шире, чем предполагали классические теории.